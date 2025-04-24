Умер попавший под обстрел ВСУ российский журналист

Умер попавший под обстрел ВСУ журналист «Красной звезды» Никита Гольдин

Умер военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» Никита Максимович Гольдин. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Он был тяжело ранен 24 марта во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Погда на месте погибли еще три сотрудника СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Гольдин был госспитализирован, однако 22 апреля его сердце остановилось.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров и с остервенением ведет за ними смертельную охоту.