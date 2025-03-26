МИД заявил о смертельной охоте за российскими журналистами

МИД: Киев ведет охоту на российских журналистов

МИД России опубликовал комментарий официального представителя дипведомства Марии Захаровой о терроре Киева против российских журналистов. Текст заявления опубликован на сайте министерства.

«Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские лица, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

Ранее, утром 26 марта, стало известно о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области при выполнении редакционного задания. По данным Следственного комитета (СК) России, смерть наступила в результате подрыва украинского боеприпаса. Оператор съемочной группы и коллега Прокофьевой Дмитрий Волков получил тяжелые ранения.

