Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 24 апреля 2025Мир

В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

Spiegel: Россия может предложить Трампу гораздо больше, чем Украина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Россия может предложить президенту США Дональду Трампу намного больше, чем Украина. Причину интереса Трампа к РФ раскрыло немецкое издание Spiegel.

«Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу. Украина может говорить только об Украине, Кремль обо всем», — указано в статье.

Отмечается, что с Россией Трамп сможет обсуждать множество вопросов — от Китая и Ближнего Востока до нефти в Арктике и ядерной программе Ирана. При этом Кремль, отмечает газета, всегда будет стараться показывать «политические и деловые перспективы».

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. Он отметил, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Главу Республики Сербской попытались задержать

    Шойгу раскрыл детали подготовки Европы к войне с Россией

    В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

    Высокопоставленного священнослужителя застали в храме с голой женщиной

    Парам дали пять советов для укрепления сексуальной и эмоциональной связи

    Телеведущий задал вопрос гостье про секс в браке и смутил ее

    Робота Tesla оставили без деталей из-за торговой войны

    В российском регионе тонны овощей и фруктов высыпались на автотрассу

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости