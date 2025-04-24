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02:50, 24 апреля 2025Мир

В Германии сравнили план Трампа по Украине с разделом Третьего рейха

Focus: План Трампа по Украине похож на раздел Третьего рейха
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по Украине очень похож на раздел Третьего рейха. Об этом заявил журналист Ульрих Райтц на YouTube-канале Focus online.

«Это напоминает мне о решении, принятом в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал он.

По его словам, Крым будет признан частью России «почти в соответствии с международным правом», как это было с восточными землями Германии, отошедшими Польше по итогам Второй мировой войны. Восток Украины, в свою очередь, обретет статус, схожий со статусом Германской Демократической Республики (ГДР).

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил идею спецпосланника Трампа Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. «Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло», — отметил он.

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