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15:14, 13 апреля 2025Россия

В Госдуме высказались об идее Келлога разделить Украину на зоны контроля

Депутат Шеремет счел идею Келлога о разделении Украины тревожной для Зеленского
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Идея спецпосланника президента США Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля служит тревожным сигналом для украинского лидера Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его высказывание по ситуации приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, США относятся к Украине как к проигравшей стороне в конфликте.

«Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло», — отметил Шеремет.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предположил, что разделение Украины на зоны контроля приведет к новой эскалации конфликта.

Еще раньше спецпосланник президента США по Украине генерал объявил об искажении его слов о «зонах контроля». Он подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.

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