МИД РФ: Разделение Украины на зоны контроля приведет к новой эскалации конфликта

Идея, высказанная спецпосланником президента США по Украине Кита Келлога, о разделении Украины на зоны контроля между европейскими странами и Россией приведет к новой эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», сообщает ТАСС.

По мнению Мирошника, реализация плана разделить территорию на зоны контроля не является вариантом системного урегулирования ситуации, на котором настаивает Россия. Он подчеркнул, что подход, при котором сохраняется зона милитаризации и радикально настроенных элементов на Украине, через некоторое время может привести к новой эскалации конфликта. «Промежуток на зализывание ран может быть очень короткий: собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — отреагировал на предложение Келлога Мирошник.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, разговоры о силах сдерживания и миротворческих контингентах могут привести к тому, что они попытаются зайти на эту территорию и зафиксировать свою подмандатную зону. «Эта подмандатная зона сохранит уровень токсичности, против которого и начиналась специальная военная операция», — заявил Мирошник.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении его слов о «зонах контроля». Он подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.