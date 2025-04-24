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13:06, 24 апреля 2025Ценности

В Иране отец зарезал 18-летнюю дочь за работу в салоне красоты

В иранском Исламшехре отец зарезал 18-летнюю дочь за работу в салоне красоты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Iurii Bagrov / Shutterstock / Fotodom  

В Иране отец напал с ножом на дочь за работу в салоне красоты в городе Исламшехр. Об этом сообщает IranWire.

18-летняя Фатеме Солтани тайно работала в женском салоне красоты, опасаясь реакции отца. В итоге мужчина узнал адрес ее места работы, позвонив под видом клиента, и приехал к салону красоты. Когда девушка увидела отца снаружи, она в отчаянии позвонила матери, чтобы посоветоваться по поводу дальнейших действий.

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Активистка по правам женщин Пардис Рабии в соцсетях сообщила, что очевидцы видели, как мужчина вошел в салон с ножом и несколько раз ударил дочь на глазах у сотрудников и клиентов. Он пытался зарезать девушку, держа ее за волосы, но убежал, когда прохожие начали звать на помощь. После этого он позвонил жене и сказал: «Я оставил тебя с этим горем».

Информационное агентство HRANA сообщило об аресте преступника и возбуждении против него дела. Известно, что Солтани жила отдельно от родителей, поскольку отец регулярно подвергал абьюзу саму Солтани и ее мать.

В сентябре 2022 года в Иране избили девушку за «неправильный» хиджаб.

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