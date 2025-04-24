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01:40, 24 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве начались пожары после мощных взрывов

В Киеве прозвучали мощные взрывы и начались пожары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сейчас украинская столица находится под комбинированной атакой. После ракетного удара цели в городе были атакованы ударными дронами. Известно, что в Голосеевском районе Киева загорелись здания.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий подтвердил «очень сильные» прилеты по столице.

Также взрывы прозвучали в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Павлограде.

В ночь на четверг, 24 апреля, из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксируются пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».

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