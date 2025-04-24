В Кремле оценили соблюдение пасхального перемирия Киевом

Песков: Пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом

Объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное украинскими властями пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что имело место пасхальное перемирие. Оно завершилось, оно закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной», — сказал он в ответ на вопрос о продолжающихся ударах российских войск по территории Украины.

Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

Впоследствии Минобороны России сообщило, что украинские военные нарушили условия перемирия 4900 раз. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.