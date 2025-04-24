В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

Захарова об уступках России по Украине: Путин уже озвучил требования Москвы

Президент России Владимир Путин ранее уже озвучивал требования Москвы к урегулированию украинского конфликта. Таким образом официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на вопрос о возможных уступках со стороны Кремля по Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава МИД России Сергей] Лавров буквально неделю назад подробно остановился на этой теме. Требования также были озвучены и президентом России. Все наших подходы изложены и регулярно подтверждаются», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в данный момент «необходимо сконцентрироваться на реальности», поскольку описанные в СМИ планы по территориальным уступкам с украинской стороны ради мирного урегулирования были отвергнуты президентом республики Владимиром Зеленским.

12 апреля Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме отметил, что территориальный вопрос не играет для российской стороны столь большой роли, как проживающий на ней народ. Он подчеркнул, что Россия ставит себе цель на 100 процентов обеспечить защиту прав людей.