Захарова: Зеленский доказал свою недоговороспособность

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирных переговорах и не способен на договоренности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим доказал свою недоговороспособность, Зеленский сам в этом не заинтересован. Называйте как хотите, "де-юре" или "де-факто"», — ответила Захарова на сообщения о том, что Киев готов отказаться от части территорий в пользу России.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в рамках мирного плана США Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре.

При этом Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что согласны с мирным планом США на 90 процентов. В ведомстве заявили, что не принимают политических решений и не оценивают переговоры в процентах.