Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 24 апреля 2025Мир

В МИД прокомментировали сообщения о возможных уступках Киева

Захарова: Зеленский доказал свою недоговороспособность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирных переговорах и не способен на договоренности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим доказал свою недоговороспособность, Зеленский сам в этом не заинтересован. Называйте как хотите, "де-юре" или "де-факто"», — ответила Захарова на сообщения о том, что Киев готов отказаться от части территорий в пользу России.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в рамках мирного плана США Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре.

При этом Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что согласны с мирным планом США на 90 процентов. В ведомстве заявили, что не принимают политических решений и не оценивают переговоры в процентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

    Объем переводов через СБП вырос вдвое

    Украина поблагодарила Всемирный банк за 51 миллиард долларов

    В разведке России назвали варианты судьбы Зеленского

    Найдено первое подтверждение боев гладиаторов с хищниками

    Автогигант заявил об убытке в несколько миллиардов долларов

    Путин заявил о резком росте госрасходов

    В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

    В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости