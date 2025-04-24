В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

Высылка сотрудника спецслужбы Молдавии из РФ говорит о враждебности Кишинева

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии, заявив о враждебном курсе Кишинева в отношении Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это еще одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России (...) враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране», — сказала она.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак прибыл в Россию в 2024 году. Ему было поручено собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии.

ФСБ провело исследование на полиграфе, которое доказало виновность сотрудника спецслужбы Молдавии. Руснак был выслан из России. Ему запретили въезд в страну на 60 лет.