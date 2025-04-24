В Раде объяснили срыв переговоров Зеленским местью Трампу

Дубинский: Зеленский срывает переговоры из мести Трампу за скандал в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский может срывать мирные переговоры по урегулированию конфликта из мести американскому лидеру Дональду Трампу за случившуюся в Белом доме перепалку. Так действия политика объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.

«Помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания обгадить Трампу 100-дневку президентства. Это месть за скандал в Овальном кабинете и за то, что мир угрожает его власти», — написал Дубинский.

Также парламентарий напомнил, что «дедлайн» для украинского лидера уже был определен — до 1 мая (по информации депутата Рады, Соединенные Штаты якобы выдвинули Зеленскому ультиматум — он должен к этому сроку согласиться с предложенными условиями прекращения огня).

28 февраля общение политиков в Овальном кабинете превратилось в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул встречу. В марте президент США пообещал, что пригласит украинского лидера обратно в Белый дом.