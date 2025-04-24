В России рассказали об ожиданиях от возможной встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Новиков: Путин и Уиткофф могут обсудить накопившиеся проблемы

Возможная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа должна пройти за обсуждением проблем, накопившихся в российско-американских отношениях. Такими ожиданиями в разговоре с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Мы должны понимать, что по-прежнему находимся на предварительной стадии выработки подходов к преодолению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. И преодоление невозможно без полноформатного обсуждения больших и сложных вопросов с выходом на конкретные решения», — сказал политик.

По этой причине, по словам Новикова, команда президента США Дональда Трампа регулярно направляет к российской стороне переговорщиков, открытых для обсуждения всех вопросов, в том числе, и связанных с украинским конфликтом.

«Те, кто отвечает за выработку внешнеполитического курса США, пытаются подобрать ключи к решению проблемы в рамках диалога с Россией. Не исключаю и того, что в Вашингтоне, действительно, прорабатывают вариант выхода из переговорного процесса по Украине. В таком случае вся нагрузка ляжет на Евросоюз, которому в конечном итоге снова не останется ничего, кроме как обратиться к Трампу», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что следующая встреча Путина и Уиткоффа может быть проведена в пятницу, 25 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал раскрыть детали встречи после того, как она завершится.