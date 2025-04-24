В России заявили о сложной ситуации в судьбе осужденного за мошенничество генерала Попова

Военкор Сладков: Ситуация осужденного генерала Попова — сложная и тяжелая

Ситуация осужденного за мошенничество и служебный подлог экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — сложная и тяжелая. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Как сообщалось ранее сегодня, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы. Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.

По словам военкора, комментировать приговор по существу он не станет, так как считает это вредным, однако журналист отметил, что Попов пройдет путь достойно. «Ситуация сложная (...) Силы воли и силы духа ему не занимать. Идем вперед (...) Судьба, конечно, тяжелая», — прокомментировал Сладков судьбу генерала.

Во время «последнего слова» Попов просил суд вынести справедливое решение по его делу.