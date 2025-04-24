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16:54, 24 апреля 2025Россия

В российском городе отменили парад Победы из-за риска для его участников

Кондратьев: В Краснодаре отменен парад Победы из-за риска для его участников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Краснодаре отменили парад Победы из-за риска для его участников. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона, передает РИА Новости.

«Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем», — обозначил Кондратьев.

По словам губернатора, парад проведут в другом городе российского региона — Новороссийске. Мероприятие будет транслироваться на краевом канале.

Акцию «Бессмертный полк» в регионе проведут онлайн — также из соображений безопасности. Ветеранов в крае планируют поздравлять концертами возле дома.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая. Как сообщалось ранее, по Красной площади в том числе пройдет расчет героев специальной военной операции на Украине.

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