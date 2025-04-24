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12:20, 24 апреля 2025Экономика

В российском регионе начались природные пожары

Жители Забайкальского края рассказали о природных пожарах в регионе
Мария Черкасова

Фото: МЧС России / Globallookpress.com

Природные пожары начались в Забайкальском крае, огонь приблизился к поселку Усугли, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

По словам жителя поселка Александра Тылькевича, он никогда в жизни не видел такого «большого, длинного пожара», где выжжено почти все на расстоянии 200 километров. «Едешь, и видно, что головешки либо дымятся, либо горят. Есть стволы, которые сгорели до самой макушки, выгорели целые поляны», — поделился он.

В социальных сетях местные жители сообщили, что на территории региона горит торф, который практически невозможно потушить.

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Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров в Забайкальском крае действует в регионе с 7 апреля. В его рамках местным жителям запретили ездить между городами и другими населенными пунктами края без согласования.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в жаркое время года, в конце весны и летом в северных регионах России, а также на азиатской и европейской частях страны пожароопасность будет выше, чем обычно. Он объяснил, что в этом году летом температура прогнозируется около и выше нормы, что и увеличит вероятность пожаров.

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