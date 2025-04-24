Метеоролог предупредил об угрожающих России природных пожарах

Метеоролог Вильфанд: Повышенная пожарная опасность ожидается в России

В жаркое время года, в конце весны и летом в северных регионах России, а также на азиатской и европейской части страны пожароопасность будет выше, чем обычно, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году летом прогнозируется [температура] в целом на территории страны около и выше нормы. То есть это не холодная, если бы холодная, то вероятность пожаров была бы ниже. (…) Наиболее вероятный исход такой. Именно в северных регионах, но и в азиатской части страны: Якутии, Сибири и на европейской территории прогнозируется, что пожарная опасность будет выше, чем обычно. Связано это с тем, что будут формироваться антициклоны в этих регионах», — сказал метеоролог.

Он добавил, что еще один из факторов, влияющих на возникновение пожаров — незаходящее солнце в летнее время в некоторых регионах России, а также отсутствие осадков и безоблачное небо.

«Не существует и никогда не будет существовать надежных методов для детализации опасных явлений по районам, по времени и так далее. Только самый общий контурный вариант», — пояснил Вильфанд.

Ранее Вильфанд говорил о том, что нынешний год может войти в тройку самых жарких на планете, но это не означает, что в России будет особенно жаркое лето, так как речь идет о глобальной температуре на всей планете.