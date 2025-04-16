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05:00, 16 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Метеоролог предрек планете один из самых жарких годов

Метеоролог Вильфанд предрек особенно жаркий год на планете
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Нынешний год может войти в тройку самых жарких на планете, но это не означает, что в России будет особенно жаркое лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Можно действительно говорить о том, что нынешний год войдет в пятерку самых жарких, может быть, и в тройку, но речь идет о глобальной температуре. Тут другие факторы играют роль, но детализация по районам невозможна. То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской, может быть, на сибирской, может быть, в северо-американской, но это не значит, что везде глобальная температура может быть очень высокой», — сказал Вильфанд.

Отвечая на вопрос о жарком лете после теплой зимы, он пояснил, что не существует какой-либо заметной статистической связи между температурными режимами зимы и лета.

«На таком бытовом уровне все твердо знают, что после суровой зимы очень жаркое лето, после жаркого лета — очень холодная зима, а если зима так себе, то и лето так себе, но статистический анализ, который многократно проводился метеорологами, совершенно не подтверждает этого», — сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд объяснил, что причина аномально теплой зимы в некоторых регионах России — в воздушных массах из самых южных акваторий Атлантики.

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