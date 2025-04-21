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11:57, 21 апреля 2025Экономика

Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

Синоптик Вильфанд: Высокий класс пожароопасности ожидается в Курской области
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Высокий класс пожарной опасности ожидается в Дальневосточном, Южном и Центральном федеральных округах России. Какие именно регионы находятся под угрозой, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Высокий риск пожароопасности в данный момент наблюдается в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Четвертый класс пожароопасности в ближайшие дни ожидается на севере Краснодарского края, в Астраханской области и под Ростовской областью, отметил синоптик.

Четвертый класс пожароопасности также фиксируется в Забайкальском крае. Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров действует в регионе с 7 апреля. В его рамках местным жителям запретили ездить между городами и другими населенными пунктами края без согласования.

По информации краевого Минприроды, на утро понедельника, 21 апреля, в Забайкалье зафиксировано 50 лесных пожаров площадью 168 тысяч гектаров. В основном они сосредоточены в центральной и южной части края, больше всего пострадал Тунгокоченский округ, где площадь возгорания составляет 113 гектаров. Ранее в регион для оценки масштабов возгорания и координации противопожарных действий прибыли глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов.

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