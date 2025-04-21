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08:09, 21 апреля 2025Экономика

Главы МЧС и Минприроды оценят ущерб от пожаров в Забайкалье

Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ущерба от лесных пожаров
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Забайкальский край для оценки ситуации с лесными пожарами прибыли глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

В планах чиновников определить масштабы действующих природных пожаров и провести координационное совещание по лесопожарной обстановке в области.

7 апреля в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. С целью защиты населения и лесных территорий местным жителям запретили ездить между городами и другими населенными пунктами края без согласования. Помимо того, сотрудники полиции займутся патрулированием дорог в регионе. По информации краевого Минприроды, на утро понедельник, 21 апреля, в Забайкалье зафиксировано 50 лесных пожаров площадью 168 тысяч гектаров. В основном они сосредоточены в центральной и южной части края, больше всего пострадал Тунгокоченский округ, где площадь возгорания составляет 113 гектаров.

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