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12:28, 24 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело за незаконную рубку и контрабанду деревьев

В Иркутской области возбудили дело по факту незаконной рубки деревьев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутской области возбудили дело по факту незаконной рубки деревьев. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Светлана Павликова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») и 226.1 («Контрабанда, совершенная организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в 2017 году руководитель лесопромышленной компании и его подчиненные организовали контрабанду более 10 тысяч кубометров лесоматериалов за границу. В 2018 году они совместно с начальником одной из исправительных колоний провели незаконную рубку леса в Черемховском районе. Ущерб превысил 23 миллиона рублей.

Следователи проводят необходимые следственные действия. Троим фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Ранее сообщалось, что директора одного из старейших свинокомплексов России задержали.

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