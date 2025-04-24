В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

Совбез Пакистана: Реакции Индии на теракт в Кашмире несправедлива

Пакистан считает несправедливой реакцию Индии на теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Об этом стало известно из заявления пресс-службы секретариата премьер-министра Пакистана, опубликованного по итогам заседания Совета национальной безопасности (Совбез) страны, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Совбез Пакистана выразил обеспокоенность в связи с произошедшей в Кашмире трагедией.

«Совет рассмотрел объявленные 23 апреля 2025 года. Индией меры и назвал их односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными всякой юридической ценности», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что эскалация отношений между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, грозит новым вооруженным конфликтом. Уточняется, что угроза конфликта будет использоваться индийскими властями как предлог для развития отношений с США.