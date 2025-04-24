В Совфеде сделали один вывод после срыва встречи по Украине

Сенатор Пушков назвал закономерным срыв переговоров по Украине в Лондоне

Администрация президента Дональда Трампа должна прийти к выводу, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Заверения [президента Украины Владимира] Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением», — считает он.

Парламентарий прокомментировал срыв встречи по Украине в Лондоне, отметив, что эта ситуация не вызывает удивления. По его словам, американская сторона сочла бессмысленной встречу после высказываний Зеленского.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили.

США на встрече в Лондоне собирались представить мирный план по Украине, однако затем американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, так как Киев не собирался обсуждать предложения президента Дональда Трампа по мирному соглашению.