Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:40, 24 апреля 2025Из жизни

В США грабитель предложил полицейским выпить с ним во время погони

NYP: В США грабитель предложил гнавшимся за ним полицейским выпить алкоголь
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: New York Post

В американском штате Флорида обокравший магазин мужчина предложил гнавшимся за ним полицейским выпить алкоголь. Об этом сообщает New York Post (NYP).

39-летний грабитель попытался скрыться на машине. Когда патрульный попытался остановить преступника, тот предложил ему банку со спиртным. Полицейские не оценили это предложение.

Через несколько минут мужчину задержали с помощью электрошокера. После этого он задал правоохранителям вопрос: «Вы же повеселились, верно?».

Ранее в штате Техас неудачливый угонщик сам вызвал полицию на место преступления. Мужчина решил угнать машину из автосалона. Он задумал проникнуть туда через окно и бросил в него камень, однако удар вышел таким сильным, что мужчина серьезно поранился осколками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Филолог предрекла изменение ударения в слове «звонит»

    Вступившую в ВСУ королеву красоты изнасиловали сослуживцы

    В США грабитель предложил полицейским выпить с ним во время погони

    В России сообщили о планах Киева устроить кровавую провокацию для срыва переговоров

    Военный эксперт оценил перспективы ВСУ после освобождения Горнальского монастыря

    Еще два российских аэропорта ограничили работу

    Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

    В России оценили сроки возвращения голливудского кино

    Депутат Рады оценил итоги встречи в Лондоне для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости