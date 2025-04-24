В США грабитель предложил полицейским выпить с ним во время погони

NYP: В США грабитель предложил гнавшимся за ним полицейским выпить алкоголь

В американском штате Флорида обокравший магазин мужчина предложил гнавшимся за ним полицейским выпить алкоголь. Об этом сообщает New York Post (NYP).

39-летний грабитель попытался скрыться на машине. Когда патрульный попытался остановить преступника, тот предложил ему банку со спиртным. Полицейские не оценили это предложение.

Через несколько минут мужчину задержали с помощью электрошокера. После этого он задал правоохранителям вопрос: «Вы же повеселились, верно?».

Ранее в штате Техас неудачливый угонщик сам вызвал полицию на место преступления. Мужчина решил угнать машину из автосалона. Он задумал проникнуть туда через окно и бросил в него камень, однако удар вышел таким сильным, что мужчина серьезно поранился осколками.