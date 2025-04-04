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16:36, 4 апреля 2025Из жизни

Угонщик проник в автосалон, поранился стеклом и вызвал полицию

В США угонщик поранился на месте преступления и вызвал полицию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В штате Техас, США, неудачливый угонщик сам вызвал полицию на место преступления. Об этом сообщает KLTV.

38-летний Джеремайя Мегалло решил угнать машину из автосалона. Он задумал проникнуть туда через окно и бросил в него камень. Удар вышел таким сильным, что мужчина серьезно поранился осколками. Мегалло удалось попасть внутрь, но из-за раны он не смог выбраться обратно и оказался в ловушке.

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Не найдя другого выхода, мужчина позвонил в полицию. Прибывшие полицейские оказали преступнику первую помощь и отвезли в больницу. Как только он восстановился, его арестовали. По словам представителей автосалона, все, что Мегалло удалось украсть, — конфеты со стола одного из сотрудников.

Ранее сообщалось, что в графстве Нортумберленд, Великобритания, мужчина хотел проникнуть в чужой дом и обокрасть, но оказался в простейшей ловушке хозяев. Оказалось, что, пока вора не поймали, он успел совершить две кражи.

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