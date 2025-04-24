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11:36, 24 апреля 2025Наука и техника

В США назвали победителя битвы танков Challenger 3 и Т-14 «Армата»

19FortyFive: Танк Challenger 3 имеет преимущество перед Т-14 «Армата»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британский перспективный танк Challenger 3 имеет преимущество перед российским Т-14 «Армата». Победителя возможной битвы между машинами назвало американское издание 19FortyFive.

Автор Стив Балестриери утверждает, что с появлением Challenger 3 решится основная проблема Challenger 2 — 120-миллиметровая нарезная танковая пушка L30A1 будет заменена на гладкоствольное орудие L55A1, широко используемое армиями стран НАТО.

В публикации Т-14 «Армата» называется микрокосмосом Российской армии. «Сильно разрекламированный и окруженный проблемами, его производство практически прекратилось и не использовалось во время войны, которая длилась более трех лет», — говорится в публикации.

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Согласно обозревателю, тот факт, что «Т-14 существует уже десять лет, практически не выпускается и не успел поучаствовать в боях, говорит о многом». «В конечном итоге, учитывая практические усовершенствования Challenger 3 и доказанную совместимость с НАТО по сравнению с недостаточным потенциалом и дефицитом Т-14, британский танк имеет преимущество», — заключает автор.

Ранее издание заметило, что Великобритания планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3.

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