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17:56, 23 апреля 2025Наука и техника

В США оценили «смехотворную» модернизацию танков Challenger

19FortyFive: Число модернизируемых Британией танков Challenger 3 смехотворное
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bernd Thissen / Globallookpress.com

Британия планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3. Это очень малое количество машин для Лондона, который считает себя ведущим игроком НАТО. Темпы модернизации оценило американское издание 19FortyFive.

В публикации отметили, что без восстановления промышленной базы Британии новый Challenger останется впечатляющим только на бумаге. В реальном конфликте такого количества машин не хватит.

«Соединенное Королевство планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. Это число — мизерное, почти смехотворное — могло бы подойти континентальной державе среднего уровня, не имеющей реальных обязательств», — говорится в материале.

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Ранее в апреле министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл сообщила, что программа разработки Challenger 3 столкнулась с задержками в цепочке поставок. Обновленный танк получит новые прицелы, усовершенствованную силовую установку, гидропневматическую подвеску и гладкоствольную пушку вместо нарезной.

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