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04:30, 4 апреля 2025Наука и техника

В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3

Министр Игл: Программа танка Challenger 3 столкнулась с задержками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: UK Ministry of Defence

Программа разработки нового британского танка Challenger 3 столкнулась с задержками в цепочке поставок. О проблемах рассказала министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл, передает Army Recognition.

Игл опубликовала письменный ответ на вопрос депутата Марка Франсуа о статусе программы Challenger 3. «Она признала, что на программу повлияли задержки в цепочке поставок. Подчеркнув, что для устранения этих сбоев были выделены дополнительные ресурсы, она подтвердила, что следующий этап испытаний планируется начать во втором квартале 2025 года», — пишет издание.

Отмечается, что Минобороны Великобритании продолжает следить за прогрессом программы, чтобы оценить любое влияние на сроки ее реализации. В ведомстве хотят достичь первоначальной оперативной готовности Challenger 3 в 2027 году.

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Модернизированный Challenger получит новые прицелы, гидропневматическую подвеску и усовершенствованную силовую установку. Машину вооружат гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров.

В сентябре 2024 года издание Defense News писало, что компания Rheinmetall представила Challenger 3 в ходе мероприятия британской армии Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск. Отмечалось, что на заводе совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land уже выпустили два прототипа Challenger 3.

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