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16:56, 20 сентября 2024Наука и техника

В Британии представили «самый современный танк НАТО»

Rheinmetall представила в Британии новый танк Challenger 3

Фото: UK Ministry Of Defence

Компания Rheinmetall представила новый Challenger 3, который называют самым современным танком НАТО, в ходе мероприятия британской армии Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск. Об этом сообщает Defense News.

«Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer станет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил на период после 2030 года», — пишет издание.

Отмечается, что два прототипа Challenger 3 уже выпустили на заводе совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а еще шесть машин подготовят «в ближайшие месяцы».

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Танк, который построили на базе Challenger 2, получит новый всесуточный прицел, гидропневматическую подвеску и усовершенствованную силовую установку. Защищенность машины обеспечит система модульной брони, которая пройдет дополнительные испытания в 2025 году, и комплекс активной защиты Trophy. Основным вооружением танка станет гладкоствольная пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров.

В феврале стало известно, что прототип Challenger 3 отправили в Германию для прохождения испытаний.

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      Даниил Иринин
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