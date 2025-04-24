В ЦУМе начали продавать кружки для кофе навынос за 27 тысяч рублей

В ЦУМе начали продавать кружки для напитков навынос за 27 тысяч рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать кружки для кофе навынос французского люксового бренда Bernardaud. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Кружка для напитков под названием Ecume White выполнена из белого фарфора и украшена логотипом марки. Данный товар можно приобрести за 27 650 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что в ЦУМе также выставили на продажу люстру почти за 26 миллионов рублей. Речь шла о предмете интерьера премиального бренда Baccarat, который был украшен фирменным кристаллом.