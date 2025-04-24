Генерал Делавард: СВО завершится к концу 2025 года на условиях России

Мир на Украине может наступить к концу 2025 года — Россия принудит Киев к соглашению силой оружия. Такой прогноз дал отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард в интервью ТАСС.

По его мнению, Россия продолжит вести боевые действия вплоть до освобождения всех четырех новых регионов, а также, возможно, и Одессы, которая является «исконно русским городом». Военачальник отметил, что взятие Одессы позволит отрезать Украину от Черного моря, соединиться с Приднестровьем и «нейтрализовать Украину на очень-очень долгое время».

«Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины. Украинское государство останется усеченным, малонаселенным и, следовательно, малоопасным для России в будущем», — сказал Делавард.

Ранее Делавард заявил, что идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью. По его словам, в настоящее время все обсуждения находятся в сфере разговоров, «в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий».