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07:43, 24 апреля 2025Мир

Во Франции спрогнозировали итоги и сроки завершения СВО

Генерал Делавард: СВО завершится к концу 2025 года на условиях России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Мир на Украине может наступить к концу 2025 года — Россия принудит Киев к соглашению силой оружия. Такой прогноз дал отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард в интервью ТАСС.

По его мнению, Россия продолжит вести боевые действия вплоть до освобождения всех четырех новых регионов, а также, возможно, и Одессы, которая является «исконно русским городом». Военачальник отметил, что взятие Одессы позволит отрезать Украину от Черного моря, соединиться с Приднестровьем и «нейтрализовать Украину на очень-очень долгое время».

«Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины. Украинское государство останется усеченным, малонаселенным и, следовательно, малоопасным для России в будущем», — сказал Делавард.

Ранее Делавард заявил, что идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью. По его словам, в настоящее время все обсуждения находятся в сфере разговоров, «в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий».

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