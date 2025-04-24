Военкор раскрыл детали комбинированной атаки по Украине

Коц: Целями комбинированной атаки ВС РФ стали предприятия и инфраструктура

Целями комбинированной атаки российских войск по Украине стали предприятия и железнодорожная инфраструктура, использовавшиеся для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Поражены цели в Киеве, Харькове, Житомире, Павлограде, Запорожье. Известно, что в Харькове ракеты прилетели по заводу транспортного машиностроения, который используется как рембаза для бронетехники», — написал он.

Военкор добавил, что также под удар попали промышленное предприятие в Павлограде, использовавшееся в военных целях административное здание в Запорожье и железнодорожная инфраструктура в Житомире, Киеве и Харькове.

«Так бывает, когда тебе предлагают энергетическое перемирие, а ты его игнорируешь», — резюмировал Коц.

В ночь на четверг, 24 апреля, Российская армия нанесла комбинированный удар по объектам на территории Украины. Отмечается, что это была одна из самых интенсивных атак российских войск за 2025 год.