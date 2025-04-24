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15:17, 24 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ начали стягивать личный состав у Белгородской области

ВСУ стягивают личный состав и технику к Великому Бурлуку у Белгородской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают личный состав и технику к Великому Бурлуку Харьковской области, расположенному рядом с границей Белгородской области. Об этом заявил замглавы военно-городской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, количество иностранных наемников у населенного пункта превышает численность военных украинской национальности. Он также рассказал, что в Великий Бурлук ВСУ активно стягивают различную военную технику, которую прячут в частных домовладениях, гаражах и зонах с густой растительностью. Лисняк добавил, что местные жители, перемещенные в областной центр, сталкиваются с проблемой: в их домах украинские солдаты.

Ранее три украинских дрона вторглись в воздушное пространство России. Все три дрона были сбиты около 11:40 мск.

До этого в Белгородской области женщина получила ранения в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно.

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