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11:45, 24 апреля 2025Силовые структуры

Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

В Подольске убившему женщину из самодельного пулемета мужчине грозит 15 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подольске выстреливший в 36-летнюю женщину из самодельного пулемета из-за шумной компании 57-летний стрелок попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как мужчина с пулеметом в руках выходит из подъезда и направляется на детскую площадку, где отдыхает шумная компания.

По данным канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По ней фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что компания из четырех человек распивала алкоголь во дворе жилого дома. Недовольный шумом местный житель вышел на улицу с самодельным огнестрельным оружием и решил припугнуть собравшихся. Между ними произошел конфликт, в ходе которого россиянин выстрелил в женщину.

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