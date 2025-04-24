Выявлена скрытая польза регулярного секса

Всего один половой контакт в неделю может значительно снизить риск развития депрессии. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу, проанализировав данные более 14 тысяч взрослых американцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало: у тех, кто вступает в интимные отношения хотя бы раз в неделю, риск возникновения депрессивных симптомов снижается в среднем на 24 процента по сравнению с теми, кто занимается сексом реже одного раза в месяц. Наибольший положительный эффект наблюдается у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

По мнению авторов, дело в выбросе «гормонов счастья» — эндорфинов и дофамина, уровень которых может увеличиваться до 200 процентов во время близости. Эти вещества облегчают боль, снижают стресс и улучшают общее самочувствие.

Для анализа использовались опросы, в которых участники рассказывали о частоте половой жизни, а также заполняли анкету PHQ-9 — один из стандартных инструментов диагностики депрессии.

Интересно, что наибольшую защиту обеспечивала регулярность: эффект снижался, если частота интимной жизни была ниже одного раза в месяц. А максимальный психологический комфорт, как подсчитали ученые, наблюдался при примерно 100 половых контактах в год — это чуть меньше двух раз в неделю.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на индивидуальные особенности, сексуальная активность может быть действенным и недооцененным способом профилактики психоэмоциональных нарушений. Учитывая, что традиционные методы лечения депрессии эффективны лишь у половины пациентов, подобные альтернативные подходы, по мнению исследователей, заслуживают внимания.