Украина поблагодарила Всемирный банк за 51 миллиард долларов

Премьер Украины Шмыгаль заявил о привлечении с помощью Всемирного банка $51 млрд

С помощью Всемирного банка (ВБ) Украина с начала боевых действий в 2022 году привлекла в общей сложности 51 миллиард долларов, из которых 30,7 миллиарда были предоставлены Киеву в виде безвозвратных грантов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер республики Денис Шмыгаль.

В ходе разговора с управляющим директором по операционной деятельности ВБ Анной Бьерде он обсудил ход действующих программ, создание новых проектов и финансирование в 2026 году.

Шмыгаль в своем сообщении уточнил, что почти два миллиарда долларов привлечены за счет созданного организацией Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF). Выделяемые средства идут на восстановление транспортной инфраструктуры, энергетики, здравоохранение, сельского хозяйства и жилья. «Спасибо партнерам за чрезвычайный уровень поддержки», — поблагодарил организацию глава украинского правительства.

Две недели назад польский министр по делам ЕС Адам Шлапка сообщил, что в новых оценках Всемирного банка стоимость восстановления Украины выросла до 500 миллиардов евро. По мнению организации, до трети суммы смогут покрыть частные инвесторы, однако без остановки боевых действий расходы будут постепенно увеличиваться.

До этого, в конце февраля, о такой же сумме на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии восстановления Украины говорил Шмыгаль. По его мнению, инвестиции на эти цели могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет. При этом он подчеркивал, что замороженные активы России могли бы стать гарантией для инвесторов, желающих вложиться в республику.