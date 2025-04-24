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18:00, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

Телеведущая Эмма Уиллис прошла обследование и узнала о врожденном пороке сердца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Эмма Уиллис

Эмма Уиллис. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Известная британская телеведущая Эмма Уиллис рассказала, что прошла медицинское обследование и узнала неожиданную правду о здоровье. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она заявила, что у нее обнаружили врожденный порок сердца.

Уиллис опубликовала фотографии из больничной палаты и сообщила, что недавно перенесла операцию на сердце. «Обследование в прошлом году, а затем диагностика и операция — все было невероятно. (...) Выяснилось, что я прожила на свете 48 лет и все это время не догадывалась, что у меня врожденный порок сердца», — написала она.

В заключение телеведущая поблагодарила врачей, которые провели ей операцию.

Эмма Уиллис прославилась в Великобритании как ведущая шоу «Большой брат» (Big Brother) и «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother). Также она вела британскую версию шоу «Голос» (The Voice UK).

Ранее британский телеведущий Пол Синха назвал первый признак болезни Паркинсона, который показался ему безобидным. Он отметил, что ожидал увидеть у себя классические симптомы этой тяжелой болезни, однако все началось с боли в мышцах.

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