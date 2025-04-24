Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

Телеведущая Эмма Уиллис прошла обследование и узнала о врожденном пороке сердца

Известная британская телеведущая Эмма Уиллис рассказала, что прошла медицинское обследование и узнала неожиданную правду о здоровье. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она заявила, что у нее обнаружили врожденный порок сердца.

Уиллис опубликовала фотографии из больничной палаты и сообщила, что недавно перенесла операцию на сердце. «Обследование в прошлом году, а затем диагностика и операция — все было невероятно. (...) Выяснилось, что я прожила на свете 48 лет и все это время не догадывалась, что у меня врожденный порок сердца», — написала она.

В заключение телеведущая поблагодарила врачей, которые провели ей операцию.

Эмма Уиллис прославилась в Великобритании как ведущая шоу «Большой брат» (Big Brother) и «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother). Также она вела британскую версию шоу «Голос» (The Voice UK).

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