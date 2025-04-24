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16:12, 24 апреля 2025Бывший СССР

Захарова отправила бывшего украинского посла к врачу

Захарова: Бывшему украинскому послу Мельнику нужно идти к врачу, а не в ООН
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Бывшему украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику, назначенному постпредом страны при Организации Объединенных Наций, нужно идти к врачу, а не в ООН. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой. Они же понимают, что нужно только пошантажировать своих западноевропейских кураторов чем-нибудь — и все, и деньги идут рекой. Вот они и используют эту тактику», — сказала она.

Так представитель российского дипломатического ведомства прокомментировала заявления экс-посла о способности Киева вести боевые действия до 2029 года. По словам Мельника, для этого ФРГ необходимо передать Украине 30 процентов своей военной техники, в том числе ракеты Taurus.

В апреле 2025 года Андрея Мельника назначили постоянным представителем Украины при ООН. Тогда же дипломата отстранили от должности посла в Бразилии, которую он занимал с 2023 года.

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