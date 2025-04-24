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13:27, 24 апреля 2025Бывший СССР

Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

Захарова: В США вышел фильм, выставляющий негативно Казахстан и его культуру
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что в США вышел фильм, выставляющий негативно Казахстан, его культуру и породивший множество мемов. Ее слова во время брифинга передает корреспондент «Ленты.ру».

«США имеют давнюю традицию выставлять народы в негативном свете. Я напомню, что там вышел фильм, негативно выставляющий Казахстан и его культуру. Он породил много мемов и никто не мог ничего сделать, они это оправдывают свободой слова», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что это пример информационной кампании против разных этносов и гражданской принадлежности. Она отметила, что для стран Запада — это обыденное явление.

В 2006 году на экраны вышел фильм с британским комиком в главной роли — Сашей Бароном Коэном — «Борат». Он рассказывает о приключениях вымышленного казахстанского журналиста и сопровождавшие его шутки вызвали крайне негативную реакцию властей Казахстана и породили множество мемов. Например, слово «нраица».

В 2020 году вышло продолжение — «Борат 2». Фильм получил премию «Золотой Глобус».

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