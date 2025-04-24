Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 24 апреля 2025Мир

Захарова раскрыла планы Вашингтона на юбилей встречи США и СССР на Эльбе

Захарова: США согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи на Эльбе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американские власти согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи советских и американских войск на реке Эльбе в апреле 1945 года, демонстрируя тем самым большую адекватность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На этом фоне радует, что восстанавливаются добрые традиции действующих властей США. Посольству России в Вашингтоне согласовали проведение памятной церемонии 25 апреля в честь встречи на Эльбе. (...) Во всем этом Россия видит позитивное отличие по сравнению с предыдущей администрацией», — отметила дипломат.

Захарова также указала на «большую адекватность Вашингтона» в этом вопросе, в отличие от европейцев.

14 апреля верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в сообщество на Парад Победы являются нежелательными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Депутат Рады объяснил действия Зеленского подготовкой к партизанской войне

    Алибасов проигнорировал прощание с директором группы «На-На»

    Раскрыты новые подробности о наступлении российских войск в Курской области

    Раскрыта идеальная последовательность продуктов во время приема пищи

    Борец из Украины объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой

    Губернатор описал обстановку после взрывов на складе боеприпасов под Киржачом

    Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости