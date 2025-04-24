Захарова раскрыла планы Вашингтона на юбилей встречи США и СССР на Эльбе

Захарова: США согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи на Эльбе

Американские власти согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи советских и американских войск на реке Эльбе в апреле 1945 года, демонстрируя тем самым большую адекватность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На этом фоне радует, что восстанавливаются добрые традиции действующих властей США. Посольству России в Вашингтоне согласовали проведение памятной церемонии 25 апреля в честь встречи на Эльбе. (...) Во всем этом Россия видит позитивное отличие по сравнению с предыдущей администрацией», — отметила дипломат.

Захарова также указала на «большую адекватность Вашингтона» в этом вопросе, в отличие от европейцев.

14 апреля верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в сообщество на Парад Победы являются нежелательными.