Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 24 апреля 2025Силовые структуры

Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

В Красноярске возбудили дело за нарушение при ремонте трамвайных путей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске возбудили дело за нарушение при ремонте трамвайных путей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре российского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2023 года МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» по результатам конкурса заключило контракт с ООО «ПромСтрой» на ремонт трамвайных путей в городе стоимостью 816 миллионов рублей.

Чтобы беспрепятственно заключить договор на выгодных условиях, должностные лица учреждения до размещения информации о закупке предоставили все данные сотрудникам фирмы, что позволило им победить на торгах.

Кроме того, в октябре 2023 года, до момента завершения процедуры закупки, учреждение заключило с компанией четыре договора как с единственным поставщиком на ремонт трамвайных путей стоимостью 600 тысяч рублей. Эти контракты дублировали техническое задание проводимой закупки. Это позволило подрядчикам начать работы до подведения итогов закупочной процедуры.

Эти действия привели к ограничению конкуренции и созданию преимуществ для деятельности ООО «ПромСтрой».

Ранее сообщалось, что сотрудника российской полиции осудили на 9 лет за превышение полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Российский школьник в драке вонзил нож сверстнику в живот

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

    Названы российские города с самым дорогим жильем

    Маршал пожаловался на размер пенсии

    В России рассказали о новых возможных договорах с США

    На Украине рассказали о ситуации с ПВО

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости