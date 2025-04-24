Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

В Красноярске возбудили дело за нарушение при ремонте трамвайных путей

В Красноярске возбудили дело за нарушение при ремонте трамвайных путей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре российского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2023 года МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» по результатам конкурса заключило контракт с ООО «ПромСтрой» на ремонт трамвайных путей в городе стоимостью 816 миллионов рублей.

Чтобы беспрепятственно заключить договор на выгодных условиях, должностные лица учреждения до размещения информации о закупке предоставили все данные сотрудникам фирмы, что позволило им победить на торгах.

Кроме того, в октябре 2023 года, до момента завершения процедуры закупки, учреждение заключило с компанией четыре договора как с единственным поставщиком на ремонт трамвайных путей стоимостью 600 тысяч рублей. Эти контракты дублировали техническое задание проводимой закупки. Это позволило подрядчикам начать работы до подведения итогов закупочной процедуры.

Эти действия привели к ограничению конкуренции и созданию преимуществ для деятельности ООО «ПромСтрой».

Ранее сообщалось, что сотрудника российской полиции осудили на 9 лет за превышение полномочий.