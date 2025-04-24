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19:49, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал одно условие предела терпению украинцев

Зеленский заявил, что у украинцев может не выдержать терпение из-за ударов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nina Liashonok / Reuters

У украинцев может не выдержать терпение из-за постоянных ударов Российской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в ЮАР, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, ей нужно прекращать массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев», — заявил украинский лидер.

Ночью 24 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Атаку назвали одной из самых мощных в этом году.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами России по Украине. Он призвал российского президента Владимира Путина остановиться.

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