Зеленский отменил часть программы визита в Африку

Зеленский сообщил, что отменяет часть программы визита в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отменяет часть программы визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом он написал в Telegram.

«Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР [Сирилом Рамафосой] немедленно возвращаюсь на Украину», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что все необходимые встречи с политическими и общественными лидерами ЮАР проведет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Зеленский прибыл вместе с женой Еленой в Южно-Африканскую Республику 24 апреля. Планировалось, что он встретится с Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.