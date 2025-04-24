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14:26, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил масштаб российской атаки по Украине

Зеленский: Атака российских войск по Украине была очень масштабной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атака российских войск по объектам на Украине в ночь на 24 апреля была очень масштабной, всего в воздухе было зафиксировано 200 целей. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную, более 200 воздушных целей (...) Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны», — сказал он.

Украинский лидер также добавил, что из-за комбинированного удара по территории страны он решил сократить программу визита в ЮАР, куда он приехал на встречу с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. До этого он уже заявлял о намерении покинуть республику сразу после встречи с ее президентом.

Владимир Зеленский прибыл в ЮАР утром 24 апреля. По его словам, таким образом Киев работает над вовлечением стран G20 в урегулирование украинского конфликта.

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