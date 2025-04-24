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21:17, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский попросил не произносить одну фразу

Зеленский попросил не говорить, что Украина спровоцировала конфликт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не говорить, что Киев спровоцировал конфликт с Россией. О просьбе не произносить одну фразу сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Я уважаю тот факт, что президент Трамп стремится к миру. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией, и назвал ситуацию на Украине плачевной.

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