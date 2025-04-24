Зеленский уволил главу Херсонской ВГА Мрочко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Романа Мрочко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание сообщает, что чиновник находился на этой должности с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. Кто заменит Мрочко на этом посту, неизвестно.

Ранее Зеленский уволил главу Сумской военной администрации Владимира Артюха. На его пост назначили генерал-майора полиции Олега Григорова.

До этого Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его место занял бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов.