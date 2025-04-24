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16:20, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

Зеленский уволил главу Херсонской ВГА Мрочко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Романа Мрочко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание сообщает, что чиновник находился на этой должности с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. Кто заменит Мрочко на этом посту, неизвестно.

Ранее Зеленский уволил главу Сумской военной администрации Владимира Артюха. На его пост назначили генерал-майора полиции Олега Григорова.

До этого Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его место занял бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов.

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