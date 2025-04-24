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20:35, 24 апреля 2025Из жизни

Жена рассказала о серьезной травме Барака Обамы

Мишель Обама рассказала о травме, полученной Бараком Обамой в Белом доме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mark Reinstein / Zuma Press / Globallookpress.com

Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы, рассказала о травме, которую он однажды получил в Белом доме. Об этом пишет Radar Online.

Инцидент произошел в 2010 году. По словам Мишель Обамы, когда она была у врача, ей позвонили из Секретной службы и сообщили о несчастном случае с президентом. Оказалось, что в субботний день Барак Обама решил сыграть в баскетбол с друзьями и коллегами. Кто-то его толкнул, он упал и раскроил губу.

Мишель Обама утверждает, что травма оказалась довольно серьезной: врачам пришлось наложить 30 швов. При этом у ее мужа было запланировано важное выступление в понедельник. Она вспомнила, что не раз предупреждала его быть осторожнее. «Вот об этом я и говорила! — сказала она Обаме, когда он вернулся из спортзала с бинтами на лице. — Играешь, как будто тебе 10 лет, и теперь у тебя разбита губа».

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