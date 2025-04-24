Жена тайно сняла секс мужа с любовницей и выложила ролики в интернет

В Китае жительница Гуанси-Чжуанского автономного района сняла на скрытую камеру секс мужа с любовницей и выложила ролики в сеть. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В августе 2023-го года женщина по фамилии Ван обнаружила скрытую камеру в доме, где встречалась с замужним мужчиной. Вскоре выяснилось, что обманутая жена, которую в СМИ упоминают под фамилией Ли, установила камеру в доме при помощи родственников. Она начала выкладывать ролики в социальные сети с комментариями по поводу неверности мужа. В итоге записи увидело множество людей.

Сначала Ван обратилась в полицию, которая попросила Ли удались записи, но та отказалась. Тогда любовница подала в суд на Ли. Она требовала, чтобы обманутая жена удалила ролики и выплатила ей крупную компенсацию за вторжение в частную жизнь и причиненные моральные страдания. Однако на суде Ли заявила, что дом, в котором муж изменял ей, был снят за его счет, а камеру она установила из беспокойства за безопасность их общего ребенка.

В апреле суд признал, что Ли нарушила права Ван и постановил удалить все интимные записи, полученные с помощью скрытой камеры. При этом Ван отказали в компенсации на основании того, что она также поступила бесчестно, сознательно вступив в связь с женатым мужчиной.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина жестоко избила и остригла на улице любовницу мужа. Позже выяснилось, что соперницы были близкими подругами.