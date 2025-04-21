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06:34, 21 апреля 2025Из жизни

Женщина поймала мужа на измене со своей подругой и остригла ее на улице

NTK: Бразильянка избила подругу, которая была любовницей ее мужа
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

Жительница Бразилии поймала мужа на измене со своей лучшей подругой, избила ее и остригла на улице. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 5 апреля в муниципалитете Позу-Алегри, штат Минас-Жерайс. Женщина по имени Лукреция обнаружила в телефоне мужа переписку с ее подругой. Любовники договаривались уединиться в мотеле. После этого Лукреция встретила бывшую подругу на улице, начала избивать ее, а затем достала ножницы и обрезала ей волосы.

При этом подвергшаяся расправе бразильянка предлагала обманутой жене «выместить свою злость на муже». По словам свидетелей, в довершение всего Лукреция разрезала одежду на любовнице мужа и «заставила ее идти домой голой».

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После того как видео происшествия стало вирусным в социальных сетях, полиция начала расследование. Люди в интернете не поддержали действия Лукреции. Они назвали действия женщины слишком жестокими и заявили, что ей следовало бы в первую очередь разобраться с мужем-изменником.

Ранее житель Бразилии попался на измене жене в компании с ее братом. Обманутая женщина застала троицу в мотеле.

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